Wie wird wohl die Neuauflage von Gossip Girl ankommen? Schon seit fast zwei Jahren ist bekannt, dass die Serie ein Reboot bekommen wird, nachdem 2012 die vorerst letzte Folge mit Serena (Blake Lively, 33), Blair (Leighton Meester, 35) & Co. über die Bildschirme geflimmert war. Nun wurde tatsächlich der erste Trailer zur "Gossip Girl"-Fortsetzung veröffentlicht – und die Fans sind total aus dem Häuschen.

Die ersten Szenen der Folge-Serie versetzten die Zuschauer in helle Begeisterung. "Ich glaube, ich habe den Trailer schon 100-mal angesehen", schrieb ein User auf Twitter. Auch andere Internet-Nutzer sind nun offenbar nochmals mehr in größter Vorfreude, weil die ersten Folgen bald online gehen. "Der 'Gossip Girl'-Trailer hat mich so begeistert, ich kann es kaum erwarten, die Serie zu sehen", betonte ein weiterer Nutzer.

Doch was ist eigentlich in dem Teaser zu sehen? Es wird deutlich, dass das Reboot – anders als das Original – dunklere und erwachsenere Themen behandelt. Außerdem ist damit endlich offiziell bestätigt, dass Kristen Bell (40) auch diesmal die Erzählerin sein wird und der Cast rund um Emily Alyn Lind (19), Eli Brown (21) und Thomas Doherty (26) jünger ist als der vorherige.

RCF / MEGA Dreharbeiten zum "Gossip Girl"-Reboot mit Evan Mock, Eli Brown, Emily Alyn Lind und Co.

STARTRAKS PHOTO INC. ; Actionpress Leighton Meester und Blake Lively in "Gossip Girl"

Getty Images Der "Gossip Girl"-Cast

