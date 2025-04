Das konnte Penn Badgley an "Gossip Girl" nicht ausstehen

Von 2007 bis 2012 war Penn Badgley (38) in der Serie Gossip Girl als Dan Humphrey zu sehen. Inzwischen sind einige Jahre vergangen und der Schauspieler hatte viel Zeit, die Serie zu reflektieren – und es gibt etwas, was ihm an dem Konzept der Show nicht gefällt. "Worum ging es in dieser Serie, außer um Ästhetik? Das war ihr Ding, wie wir alle aussahen", erklärte er gegenüber der Zeitung The Guardian. Während "Gossip Girl" für viele Fans Kultstatus erlangte, empfand der Schauspieler die Oberflächlichkeit im Zusammenhang mit Hollywood als extrem belastend.

Penn gab in dem Interview zudem tiefe Einblicke in seine persönlichen Kämpfe. Nachdem er sich aus einer Phase der Depression und Isolation gekämpft hatte, fand er sich plötzlich in einer Welt wieder, die stark auf das äußere Erscheinungsbild fixiert war. "Je schöner ich erschien, desto erfolgreicher könnte ich sein, desto mehr Wert könnte ich haben", beschrieb der 38-Jährige die oberflächliche Realität der Branche. Seine Rolle in "Gossip Girl" führte ihn als Dan, den Außenseiter aus Brooklyn, in die exklusive Welt der Upper East Side – eine Geschichte, die Penns eigene Erfahrungen mit der Branche zu spiegeln scheint.

Bereits in der Vergangenheit hatte Penn bezüglich "Gossip Girl" nichts beschönigt – auch was das Finale der Show angeht. 2023 wurde er bei "Watch What Happens Live With Andy Cohen" gefragt, was an der Serie keinen Sinn ergibt. "Dass ich Gossip Girl bin", antwortete er daraufhin prompt. Genau das hatte für die Fans damals überhaupt keinen Sinn ergeben. Penn selbst hätte erst kurz vor dem Dreh der Szenen erfahren, dass er Gossip Girl ist. "Gossip Girl ergibt keinen Sinn", zog er damals deshalb als Fazit.

Getty Images Penn Badgley, März 2023

Getty Images Ed Westwick, Penn Badgley, Leighton Meester, Blake Lively und Chace Crawford im Juli 2007

