Im Februar überraschte Caroline Wozniacki (30) ihre Fans mit der freudigen Nachricht, dass sie gemeinsam mit ihrem Mann David Lee (38) Nachwuchs erwartet. Ein kleines Mädchen wuchs seitdem im Bauch der ehemaligen Profi-Tennisspielerin heran. Vor vier Wochen gewährte Caroline ihren Fans mit einem Schnappschuss dann erstmals einen Blick auf ihre süße Babykugel, die, wie es scheint, jetzt aber schon wieder Geschichte ist. Überglücklich verkündet die 30-Jährige heute, dass sie ihr Kind geboren hat!

Bereits am 11. Juni hat Carolines Töchterchen das Licht der Welt erblickt. Zu diesem freudigen Anlass teilte sie nun ein Foto auf Instagram, das sie, ihren Mann und ihr Baby in inniger Pose zeigt. Zu dem herzerwärmenden Bild, auf dem David und Caroline liebevoll ihren Schatz in ihren Händen halten, schreibt die Neu-Mama: "Wir sind jetzt zu dritt". Den Namen ihrer Tochter verrät Caroline auch: Die Kleine hört auf den Namen Olivia.

Über den Zuwachs im Hause Wozniaki-Lee freuen sich nicht nur die frischgebackenen Eltern – auch die Netzgemeinde ist nun ganz aus dem Häuschen. Darüber hinaus erhielt Caroline auch Glückwünsche von einigen Profi-Sportlern. Unter den Gratulanten im Web ist beispielsweise die US-Skirennfahrerin Lindsey Vonn (36), die schreibt: "Glückwunsch! Ich freue mich so für dich!"

Instagram / carowozniacki Caroline Wozniacki, Ex-Tennis-Star

Instagram / carowozniacki Caroline Wozniacki, Ex-Profi-Sportlerin

Getty Images Caroline Wozniacki Januar 2020

