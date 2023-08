Nach Rücktritt: Caroline Wozniacki gelingt Tennis-Comeback

Caroline Wozniacki (33) könnte wohl glücklicher nicht sein. Die Sportlerin hatte ihre Tenniskarriere 2020 eigentlich an den Nagel gehängt. Doch bereits im Juni kündigte die zweifache Mama an: Sie will zurückkehren. Caroline hat Ziele, die sie in ihrer sportlichen Laufbahn noch erreichen will. Nun war es so weit: Das erste Match der dänischen Tennisspielerin stand an – und das absolvierte sie mit Erfolg.

Sie schlug die Australierin Kimberly Birrell und trifft in der nächsten Runde am Mittwoch auf Wimbledonsiegerin Markéta Vondroušová. "Drei Jahre, acht Monate und zwei Kinder später! Wir sind zurück, Baby! Fühlt sich gut an, heute gewonnen zu haben!", schrieb Caroline auf Instagram nach ihrem Triumph neben einem Foto von sich selbst auf dem Platz während des Matches.

In den Kommentaren finden sich auch einige berühmte Stimmen. "Ich liebe es", schrieb unter anderem Serena Williams (41), während Lindsey Vonn (38) einige Flammen-Emojis hinzufügte. Carolines Ehemann David Lee (40), den sie 2019 geheiratet hat, zeigte sich ebenfalls erfreut über ihren Sieg und schrieb: "So stolz auf dich!"

Caroline Wozniacki bei den Australian Open 2020

Caroline Wozniacki mit ihrem Mann und ihrer gemeinsamen Tochter

Serena Williams, Februar 2023

