Endlich zeigt sie ihre Babykugel! Erst im Februar verkündeten Caroline Wozniacki (30) und ihr Ehemann David Lee (38), dass sie ihren ersten Nachwuchs erwarten. Der Ex-Tennis-Star verriet auch schon das Geschlecht seines Kindes: Gemeinsam mit ihrem Liebsten darf sich die 30-Jährige auf ein Mädchen freuen, das bereits im Juni das Licht der Welt erblicken soll. Dass der Geburtstermin naht, zeigt nun auch das erste Foto von Caroline, auf dem sie ihre gerundete Körpermitte präsentiert.

Der hinreißende Babybauch steht der ehemaligen Profisportlerin mehr als gut! Das beweist sie jetzt mit einem supersüßen Foto, das sie auf Instagram postet. Hier posiert die werdende Mama ganz stolz im knallgelben BH. Die Profilansicht zeigt: Ihr Bäuchlein hat mittlerweile schon eine beachtliche Größe erreicht!

Tennis-Kollegin Venus Williams (40) schreibt da direkt: "So wunderschön" – und sie ist nicht die Einzige, die dieser Meinung ist! Die Kommentarspalte von Caroline wird nämlich geradezu mit Herz-Emojis geflutet. Die Fans freuen sich also ebenso sehr wie die Mama in spe. Einer bemerkt bei dem niedlichen Anblick sofort: "Bald ist es so weit!"

Anzeige

Getty Images Caroline Wozniacki Januar 2020

Anzeige

Instagram / carowozniacki Caroline Wozniacki, Ex-Tennisspielerin

Anzeige

Instagram / davidlee Caroline Wozniacki und David Lee auf Capri, Italien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de