Nach Karriere-Aus 2020: Caroline Wozniacki kehrt zurück!

Überraschungscomeback bei Caroline Wozniacki (32)! Die Tennisspielerin hatte vor rund drei Jahren eigentlich das Ende ihrer Profikarriere verkündet. Die Australian Open sollten damals ihr letztes Turnier sein. Nach dem Ausscheiden aus dem Wettbewerb wollte sie dem Tennisplatz auf beruflicher Ebene für immer den Rücken kehren. In den darauffolgenden Jahren brachte sie zwei Kinder zur Welt. Doch jetzt will sich Caroline offenbar wieder dem Sport widmen: Sie kommt zurück in den Court!

"In den letzten drei Jahren habe ich die verlorene Zeit mit meiner Familie nachgeholt. Ich bin Mutter geworden und habe jetzt zwei wunderbare Kinder, für die ich sehr dankbar bin", schwärmte die Sportlerin auf Twitter. Jedoch habe sie auch Ziele, die sie noch erreichen wolle. "Ich möchte meinen Kindern zeigen, dass man seine Träume verfolgen kann, egal wie alt man ist oder welche Rolle man spielt", betonte die 32-Jährige. Sie hätten als Familie beschlossen, dass es an der Zeit sei, zurückzukommen: "Ich kann es kaum erwarten."

Caroline wird bereits bei den Canadian Open im August auf dem Platz stehen. Im September plant sie, an den US Open teilzunehmen – im Januar stehen dann die Australian Open an. "Bin ich nervös? Nicht wirklich", erzählte sie im Interview mit Vogue. Schließlich tue sie etwas, was sie liebe. Die gebürtige Dänin betonte: "Kann ich die US Open gewinnen? Ich denke schon. Kann ich die Australian Open gewinnen? Ich denke schon. Deshalb mache ich das hier."

Getty Images Caroline Wozniacki im März 2023 in Miami

Getty Images Caroline Wozniacki bei der Met Gala 2022

Getty Images Caroline Wozniacki bei den Australian Open 2020

