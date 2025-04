Tennisstar Caroline Wozniacki wird zum dritten Mal Mama

Caroline Wozniacki (34) hat aufregende Neuigkeiten zu verkünden: Die dänische Tennisspielerin erwartet zum dritten Mal Nachwuchs mit ihrem Ehemann David Lee (41). Die Sportlerin teilte die frohe Botschaft am Sonntag, dem 6. April, auf ihrem Instagram-Account. Auf einem Familienfoto posieren sie, der ehemalige NBA-Star und ihre zwei Kinder – Tochter Olivia und Sohn James – am Strand. Besonders süß: Olivia hält die Ultraschallbilder des kommenden Geschwisterchens in den Händen. "Wir stellen offiziell auf Zonenverteidigung um! Unsere Familie könnte nicht aufgeregter sein, Baby Nummer 3 bald willkommen zu heißen!", schrieb Caroline als Kommentar zu dem Bild.

Schon 2019 erklärte der Tennisstar, wie sehr er sich eine Familie mit Ehemann David wünsche, den er wenige Monate zuvor geheiratet hatte. Um dieses Ziel zu verfolgen, hängte Caroline ihre Karriere im selben Jahr vorerst an den Nagel. Die Entscheidung fiel auch vor dem Hintergrund ihrer Diagnose einer rheumatoiden Arthritis im Jahr 2018. Doch die Leidenschaft für den Sport ließ sie nie los. Nach einer dreijährigen Auszeit kehrte sie 2023 auf den Tennisplatz zurück.

"In den letzten drei Jahren abseits des Spiels konnte ich verlorene Zeit mit meiner Familie nachholen, ich wurde Mutter und habe jetzt zwei wunderschöne Kinder, für die ich sehr dankbar bin. Aber ich habe immer noch Ziele, die ich erreichen möchte. Ich möchte meinen Kindern zeigen, dass man seine Träume verfolgen kann, egal in welchem Alter oder in welcher Rolle. Als Familie haben wir entschieden, dass es Zeit ist. Ich komme zurück, um zu spielen, und ich kann es kaum erwarten!", schwärmte sie damals auf X. Kurz darauf betonte sie in einem weiteren Post, wie stolz sie darauf sei, ihre Karriereziele zu verfolgen, während sie gleichzeitig Mutter ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / carowozniacki David Lee und Caroline Wozniacki mit ihren Kindern, November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / carowozniacki Caroline Wozniacki, ehemalige Tennisspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige