Fans machen sich Sorgen um Nina Botts (43) Gesundheit. Anfang des Jahres bekamen die ehemalige GZSZ-Darstellerin und ihr Partner Benjamin Baarz (33) ihr drittes gemeinsames Kind. Der kleine Lobo machte die Schauspielerin damit zur stolzen Vierfachmama. Inzwischen scheint bei Ninas Familie wieder der ganz normale Alltag eingekehrt zu sein. Doch jetzt klingelten bei Fans die Alarmglocken: Sie bemerkten einen starken Gewichtsverlust bei Nina!

Auf Instagram teilte die einstige Daily-Soap-Darstellerin ein Foto von sich, wie sie draußen spaziert. Doch mit ihrem Bild richtete die Blondine die volle Aufmerksamkeit ihrer Fans auf ihren Körper – und dieser versetzte ihre Fans in große Sorge. "Gehts dir gut? Ich bin gerade etwas erschrocken, ziemlich dünn", zeigte sich ein User besorgt. "Bisschen arg dünn. Dein Strahlen fehlt total", äußerte sich ein anderer Nutzer kritisch.

Andere setzten sich wiederum für Nina in der Kommentarspalte ein. "Meine Güte, jeder entscheidet selbst, was er aus seinem Körper macht", forderte ein Fan auf, den Körper der gebürtigen Hamburgerin nicht so kritisch zu begutachten. Andere machten außerdem darauf aufmerksam, dass nur Nina selbst die Gründe kenne, warum sie Gewicht verloren hat und riefen zur Mäßigung auf.

Instagram / ninabott Nina Bott mit ihrem Baby Lobo

Instagram / ninabott Nina Bott mit ihrem Freund Benjamin Baarz

Getty Images Nina Bott, Schauspielerin

