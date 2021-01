Nina Botts (43) Nachwuchs hatte es offenbar ganz besonders eilig! Vor wenigen Tagen durfte die Schauspielerin ihr viertes Kind willkommen heißen. Per Hausgeburt erblickte Sohnemann Lobo das Licht der Welt. Bereits kurz nach der Entbindung veröffentlichte die Blondine einen ersten Schnappschuss und meldete sich kurz zu Wort. Jetzt folgten weitere Details: Ninas Baby hat wohl nicht lange auf sich warten lassen!

Letztendlich ging alles Schlag auf Schlag, wie Nina nun via Instagram verriet: "Lobo Theodor ist am 24. Januar um 10:17 Uhr blitzschnell zur Welt gekommen." Mit solch einer rasanten Entbindung hatte wohl selbst die erfahrene vierfache Mutter nicht gerechnet. Ob die Geburt in Windeseile etwa auch schon darauf hindeutet, dass der kleine Knirps ein regelrechter Wirbelwind ist?

Aktuell genießt Nina die Kennenlernzeit mit ihrem neuen Familienmitglied jedenfalls in vollen Zügen – auch wenn es ab und zu chaotisch werden kann. "Jetzt gerade ist es erstaunlich ruhig hier. Das ist nicht immer so mit all den Kindern, das könnt ihr euch bestimmt vorstellen", erklärte die 43-Jährige.

Instagram / ninabott Schauspielerin Nina Bott mit ihrem neugeborenen Sohn Lobo und ihrem Mann

Getty Images Nina Bott, Schauspielerin

ActionPress Nina Bott, Schauspielerin

