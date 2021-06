Das darf doch wohl nicht wahr sein! Am vergangenen Montagmorgen sorgte Schwiegertochter gesucht-Star Ingo (30) im Netz für reichlich Aufsehen: Mit einem Post samt Selfie, auf dem er kaum trauriger in die Kamera schauen könnte, verkündete der Brillenträger, dass er und seine Verlobte Annika ab sofort getrennte Wege gehen. Das überraschende Liebes-Aus der beiden Turteltauben kaufen den TV-Bekanntheiten aber offenbar nicht alle Follower direkt ab – einige Fans zweifeln an einer tatsächlichen Trennung des Paares!

"Muss bestimmt ins Krankenhaus oder sowas in die Richtung. Macht euch mal nicht ins Hemd, absichtlich so formuliert, dass die meisten drauf reinfallen!" und "Ich denke nicht, dass damit eine Trennung gemeint ist. Da steckt mit Sicherheit etwas anderes dahinter!" – so lauten nur zwei der zahlreichen kritischen Kommentare unter Ingos Beitrag auf den Social-Media-Plattformen Facebook und Instagram. An das endgültige Ende der Beziehung von Ingo und Annika glauben nur wenige – immerhin würde der Brillenträger laut dem Großteil seiner Supporter auf dem Selfie sichtlich bemüht einen traurigen Gesichtsausdruck machen.

Was wirklich dahintersteckt, wissen zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nur Ingo und Annika selbst. Auf Promiflash-Anfrage konnte das Management der einstigen Turteltauben bisher nur bestätigen, dass Ingo die gemeinsame Wohnung bereits verlassen habe – ob es sich dabei aber vielleicht nur um eine Trennung auf Zeit handelt, bleibt noch abzuwarten.

Anzeige

Instagram / ingo_schwiegertochter_gesucht Ingo und Annika im Juni 2020

Anzeige

Instagram / ingo_der_ingonator "Schwiegertochter gesucht"-Kultstar Ingo

Anzeige

Promiflash Annika und Ingo in Berlin, Juni 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de