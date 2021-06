Fans müssen wohl vorerst auf neue Post von Margot Robbie (30) verzichten. Normalerweise können die Anhänger der Schauspielerin ihr Idol nicht nur auf großen Kinoleinwänden bewundern, sondern auch regelmäßig im Netz. Dort gibt sie ihnen für gewöhnlich Einblicke in neue Filmprojekte und teilt darüber hinaus häufig auch private Fotos. Darauf will sie allerdings in der kommenden Zeit verzichten: Margot legt eine Social-Media-Pause ein!

Die News verkündet die 30-Jährige jetzt via Instagram. Sie teilte ein Bild, auf dem sie mit Kolleginnen die Veröffentlichung des os­car­prä­mierten Films "Promising Young Woman" feiert, der von Margots Firma LuckyChap Entertainment produziert wurde. Nach dem großen Erfolg, den sie mit dem Streifen verzeichnen konnte, gönnt sich Margot nun erst mal eine Auszeit. "Ich ziehe mich eine Zeit aus den sozialen Netzwerken zurück", schreibt sie in ihrem Post. Infos über kommende Projekte würden ihre Fans jedoch weiterhin auf dem LuckyChap-Entertainment-Account finden.

Dass sie eine Social-Media-Pause einlegt, bedeutet nicht zwangsläufig, dass sie auch beruflich einen Gang zurückschaltet. Tatsächlich bereitet sich Margot derzeit auf ihre Rolle als Kultfigur Barbie vor – dafür hielt sie noch im April eine strenge Diät ein: "Mein Frühstück besteht normalerweise aus Haferbrei, und morgens trinke ich noch einen das Immunsystem stärkenden Smoothie", erzählte sie damals in einem Gespräch mit dem Magazin Women's Health.

Instagram / margotrobbie Margot Robbie, 2021

Getty Images Margot Robbie, Schauspielerin

Getty Images Margot Robbie, Schauspielerin

