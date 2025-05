Margot Robbie verblüfft mit fittem Body nach der Babypause

Hollywood-Star Margot Robbie (34) hat kürzlich bei einem glamourösen Fotoshooting in Malibu bewiesen, dass sie für ihre Rückkehr vor die Kameras bereit ist. Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Schauspielerin, wie sie in einem eleganten Chanel-Zweiteiler und später in einem roten Badeanzug bezaubert. Das Shooting, bei dem Margot auch in einem klassischen roten Lincoln Continental posierte, stellt zugleich ihren ersten großen Auftritt vor Kameras dar, nachdem sie und ihr Ehemann Tom Ackerley (35) im Oktober 2024 ihr erstes Kind willkommen hießen – einen kleinen Jungen.

Margot, die seit 2018 Markenbotschafterin für Chanel ist, verkörpert auf beeindruckende Weise den Stil des Luxuslabels. Besonders der Tweed-Zweiteiler mit bauchfreiem Oberteil und Minirock zog alle Blicke auf sich und setzte gekonnt ihre trainierte Figur in Szene. Für den zweiten Teil des Shootings zeigte sich die "Barbie"-Darstellerin in einem leuchtend roten Badeanzug, den sie nach einer Poolszene mit einem um sich drapierten Handtuch trug. Seit der Geburt ihres Sohnes hält sich die Schauspielerin aus der Öffentlichkeit größtenteils zurück, widmet sich jedoch aktiv ihrer Produktionsfirma LuckyChap Entertainment. Ihre Schauspielabstinenz nach der "Barbie"-Premiere im Jahr 2023 bezeichnete sie einst selbst als eine bewusste Pause.

Neben dem Shooting sorgt auch Margots bevorstehendes Filmprojekt für Aufsehen: Im psychologischen Drama "Wuthering Heights", einer Adaption des Emily-Brontë-Klassikers unter der Regie von Emerald Fennell (39), wird sie die Rolle der Catherine Earnshaw übernehmen. Ihr Co-Star ist der australische Schauspieler Jacob Elordi (27), mit dem sie bereits im Oktober 2024 in einer Chanel-Kampagne zu sehen war. Privat beschreibt Margot die vergangenen Monate als eine besondere, aber auch ruhige Zeit mit ihrer neuen Rolle als Mutter. Fans dürfen sich auf ihre Kinorückkehr freuen, wenn "Wuthering Heights" im Februar 2026 veröffentlicht wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Margot Robbie und Tom Ackerley im Januar 2024

Anzeige Anzeige

imagebroker.com Margot Robbie bei der Premiere von "The Suicide Squad", 2021

Anzeige Anzeige