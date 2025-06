Für neue Filmrolle: Margot Robbie verändert ihren Look

Margot Robbie (34) überrascht mit einem völlig neuen Look in ihrem kommenden Film "A Big Bold Beautiful Journey". Die australische Schauspielerin, die bislang vor allem für ihre blonden Haare bekannt war, zeigt sich in dem romantischen Streifen mit erdbeerblonden Haaren und einem dichten Pony – eine deutliche Abkehr von ihrem ikonischen Barbie-Image. An ihrer Seite spielt Colin Farrell (49), und gemeinsam erzählen sie die Geschichte von Sarah und David, die sich bei einer Hochzeit kennenlernen und daraufhin eine atemberaubende Reise durch prägende Momente ihrer Vergangenheit antreten.

Trotz einer angekündigten Pause von der Schauspielerei arbeitet Margot laut DailyMail derzeit an mehreren Projekten. Neben ihrer Rolle in "A Big Bold Beautiful Journey" steht sie auch für eine Adaption von "Wuthering Heights" vor der Kamera. Unter der Regie von Emerald Fennell teilt sie sich dort die Leinwand mit Jacob Elordi (27). Margot zeigt dabei nicht nur ihr schauspielerisches Talent, sondern engagiert sich auch als Produzentin – unter anderem über ihre Produktionsfirma LuckyChap Entertainment, die sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom Ackerley (35) gegründet hat. Genau diese Doppelbelastung hatte sie zuvor dazu veranlasst, kürzertreten zu wollen – vor allem nach dem immensen Erfolg von "Barbie".

Die Schauspielerin denkt bereits über zukünftige Ziele nach und hegt den Wunsch, erstmals selbst Regie zu führen. Wie sie betont, beschäftigt sie dieser Gedanke schon seit sieben Jahren. Gleichzeitig empfindet sie diese Möglichkeit als ein Privileg – keineswegs als Selbstverständlichkeit. Margot gilt als echter Workaholic, hat sich jedoch in Interviews auch selbstkritisch hinterfragt. "Ich glaube, die Leute brauchen eine Pause von mir", scherzte sie nach ihrem Sommerhit "Barbie". Dennoch steht eines fest: Mit ihrem neuen Look und spannenden Filmprojekten sorgt Margot erneut für Aufsehen – und beweist, dass sie sowohl vor als auch hinter der Kamera ein beeindruckendes Allround-Talent ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Margot Robbie bei den Producers Guild Awards im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Ackerley und Margot Robbie

Anzeige Anzeige