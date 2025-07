Margot Robbie spendiert Gästen Drinks bei Lunch in London

Margot Robbie (35) hat sich kürzlich bei einem Besuch im Bondi Green Restaurant in Paddington, London, von ihrer großzügigen Seite gezeigt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom Ackerley (35) und Freunden genoss sie ein entspanntes Mittagessen. Die Schauspielerin bestellte Drinks mit ihrer eigenen Gin-Marke "Papa Salt" und sorgte zudem für eine Überraschung: Margot spendierte allen Gästen im Restaurant eine Runde Cocktails, die ebenfalls mit ihrem Gin zubereitet wurden. Ihr Ehemann und die Gründer des Restaurants, Prue Freeman und Tom Onions, waren ebenfalls Teil der fröhlichen Runde.

Das australische Flair des Restaurants passte perfekt zum unkomplizierten Kleidungsstil der Barbie-Berühmtheit, den ihre Fans so schätzen. Nur neun Monate nach der Geburt ihres Sohnes zeigte sie sich gut gelaunt in einem legeren Outfit aus braunem Blazer, weißem Top und Jeans. Nach dem Londoner Zwischenstopp, so vermuten Insider, könnte sie bald den Stadtteil Clapham besuchen, in dem sie früher als Nachwuchsschauspielerin lebte. Dort eröffnete Freeman kürzlich ein weiteres Café. Margot, die inzwischen in Los Angeles lebt, kehrt gerne an ihre alten Wohnorte zurück, wie auch bei ihrem kürzlichen Besuch beim Glastonbury Festival, wo sie bei einer befreundeten Familie wohnte, anstatt den Luxus eines Starhotels zu genießen.

In Margot, die mit Filmen wie "Barbie" und "Suicide Squad" weltweit für Begeisterung sorgt, schlummert jedoch nicht nur das Schauspieltalent. Mit ihrem Mann und weiteren Freunden betreibt sie die Produktionsfirma LuckyChap Entertainment sowie ihre Gin-Marke. Doch die gebürtige Australierin ist vor allem für ihre bodenständige Art bekannt. So hat sie mit Tom vor einigen Jahren in Londons Stadtteil Clapham gelebt, wo sie als aufstrebende Schauspielerin oft in der lokalen Clubszene anzutreffen war. Selbst heute lebt sie diese Verbundenheit, da sie an Festivals teilnimmt oder Freunde, die sie seit ihrer Schulzeit kennt, trifft.

Anzeige Anzeige

Getty Images Margot Robbie bei den Producers Guild Awards im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Ackerley und Margot Robbie, Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Margot Robbie bei der Vanity Fair Oscars Party 2024