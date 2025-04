Casting-Direktorin verteidigt "Wuthering Heights"-Besetzung

Jacob Elordi (27) und Margot Robbie (34) sorgen für Gesprächsstoff: Das Duo wurde für die Hauptrollen im neuen "Wuthering Heights"-Film von Regisseurin Emerald Fennell (39) ausgewählt, der ab 2026 in die Kinos kommen soll. Unter Fans der Romanvorlage "Sturmhöhe" von Emily Brontë entbrannte nach der Bekanntgabe der Besetzung eine hitzige Debatte. Viele Liebhaber des Literaturklassikers störten sich daran, dass Margot mit 34 Jahren die Rolle der Catherine verkörpert, die im Roman nur etwa 18 ist. Auch Jacobs Besetzung als Heathcliff, eine Rolle, die im Buch mit dunkler Hautfarbe und mysteriösen Ursprüngen beschrieben wird, stieß auf Kritik. In den sozialen Netzwerken ließen einige ihrem Unmut freien Lauf – und schossen scharf gegen die Auswahl der Darstellerinnen und Darsteller.

Die Casting-Direktorin Kharmel Cochrane hat zu diesem Wirbel nun Stellung genommen. Während eines Interviews auf dem Sands International Film Festival in Schottland berichtet sie von einem regelrechten Shitstorm. "Es gibt definitiv einige Literaturfans, die nicht glücklich sein werden", erklärt sie gegenüber Deadline und scherzt: "Wartet einfach, bis ihr den Film gesehen habt, dann könnt ihr entscheiden, ob ihr mich erschießen wollt oder nicht." Kharmel betont außerdem, dass Kunst Freiheiten brauche. Sie verteidigt ihre Entscheidung mit den Worten: "Ihr müsst nicht wirklich akkurat sein. Es ist nur ein Buch. Das basiert nicht auf wahren Begebenheiten. Es ist alles Kunst."

Auch die Looks der beiden Hauptdarsteller Jacob und Margot sorgten bereits für jede Menge Wirbel im Netz. So tauchte Jacob bei der Berlinale im Februar überraschenderweise mit Koteletten auf, die er sich für die Dreharbeiten wachsen lassen musste. Zudem machten Fotos im Netz die Runde, die Margot am Set zeigten – auf den Aufnahmen ist die Barbie-Darstellerin in einem pompösen Brautkleid inklusive Reifrock und Blumenbouquet zu sehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Margot Robbie, März 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jacob Elordi, Februar 2025

Anzeige Anzeige