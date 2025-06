Margot Robbie und Ehemann Tom präsentieren ihr Luxus-Büro

Margot Robbie (34) und ihr Ehemann Tom Ackerley (35) haben gemeinsam mit Architectural Digest einen Einblick in ihr luxuriöses Büro in Los Angeles gegeben. Das Paar, das seit 2016 verheiratet ist und Ende letzten Jahres sein erstes Kind begrüßen durfte, nutzt den Raum als kreative Zentrale für ihre Produktionsfirma LuckyChap. In Zusammenarbeit mit Designerin Scarlett Hessian und ihrem Geschäftspartner Josey McNamara schufen Margot und der britisch geborene Tom eine Umgebung, die laut seiner Aussage ein "hausähnliches, familiäres Gefühl" vermittelt. Das Büro enthält zahlreiche Verweise auf ihre Produktionen, unter anderem die Original-Stühle aus der Mattel-Büroszene des Films "Barbie". Margot selbst zeigte sich begeistert von der Dachterrasse, die für sie der perfekte Ort zum Arbeiten ist.

Das Büro ist mit seiner Einrichtung ein echtes Highlight: ein stilvoller Vorführungsraum, ein imposanter Konferenztisch in edlen Grün- und Goldtönen sowie beeindruckend hohe Decken schaffen eine angenehme Atmosphäre für kreative Prozesse. Margot und Tom, die LuckyChap einst in ihrer Wohnung in London gründeten, haben mittlerweile ein beeindruckendes Unternehmen aufgebaut, das hinter erfolgreichen Filmen wie "I, Tonya" und "Barbie" steckt. Doch trotz ihres Einblicks ins Büro bleibt das Paar privat, wenn es um ihre Wohnverhältnisse geht. Ihr luxuriöses Zuhause in Venice Beach oder andere Immobilien, die ihnen gehören, wurden nur selten der Öffentlichkeit gezeigt.

Margot, die aus Australien stammt und dort bereits mehrere Immobilien besitzt, äußerte früher den Wunsch, ihre Kinder in ihrer Heimat aufwachsen zu lassen. Das Paar ist jedoch seit Jahren hauptsächlich in den USA ansässig. Trotz ihrer globalen Erfolge scheinen Margot und Tom viel Wert auf ein harmonisches und privates Familienleben zu legen. Ihre Beziehung zu Haus und Arbeit zeigt, wie eng sie beruflichen und persönlichen Erfolg miteinander verbinden. Die offene, fast heimelige Gestaltung ihres Büros spiegelt dabei mit Sicherheit auch ihre partnerschaftliche Harmonie wider.

Getty Images Tom Ackerley und Margot Robbie, Februar 2024

Getty Images Margot Robbie, März 2024

