Margot Robbie gönnt sich Mama-Pause auf Glastonbury-Festival

Margot Robbie (34), bekannt aus Blockbustern wie "Barbie" und "Suicide Squad", gönnte sich in diesem Jahr eine besondere Auszeit – als frischgebackene Mutter. Zehn Monate nach der Geburt ihres ersten Kindes, eines Sohnes, wurde die Schauspielerin auf dem legendären Glastonbury-Festival gesichtet. Doch Margot war dort nicht nur als Zuschauerin unterwegs: Bei einer Poolparty auf dem Festivalgelände präsentierte sie ihren eigenen Gin "Papa Salt", wie Fotos zeigen, die der Daily Mail vorliegen. Während viele Promis lieber mit dem Helikopter anreisen und sich in luxuriösen Unterkünften einquartieren, wählte Margot einen bodenständigeren Weg. Sie übernachtete ganz entspannt bei alten Schulfreundinnen, die in der Nähe des Festivalgeländes wohnen.

Zusammen mit ihrem Ehemann Tom Ackerley (35) hat die Hollywood-Schauspielerin den Gin "Papa Salt" gegründet, der in Byron Bay mit erneuerbarer Energie produziert wird. Margot erklärte laut Daily Mail, dass die Idee aus der gemeinsamen Leidenschaft für gesellige Abende mit Freunden hervorgegangen sei: "Wir wollten einen Gin, den man einfach und entspannt mit Freunden teilen kann." Auf dem Festival zeigte sich Margot in lässigem Look – braunes Top, Shorts und ein Glas ihres neuen Blood Orange Gin Spritz in der Hand. Der Gin wird in Partnerschaft mit einem bekannten Tonic-Hersteller angeboten und sorgte bei den Festivalgästen tatsächlich für große Begeisterung.

Margot wird von Fans und Kollegen gleichermaßen für ihre Bodenständigkeit geliebt. Schon zu Beginn ihrer Karriere lebte sie in London in einem Viertel für junge Kreative und besuchte dort regelmäßig die Nachtclubs mit ihren Freunden. Ihre Entscheidung, Glastonbury mit Freunden statt luxuriösen Arrangements zu genießen, zeigt, dass sie sich ihre Authentizität bewahrt hat. Neben ihrer wachsenden Familie scheint auch ihre Karriere als Unternehmerin neuen Schwung zu bekommen. Rückblickend auf ihre Festival-Highlights bleibt Margot weiterhin ein Star, der Bodenhaftung mit Glamour erfolgreich vereint.

Anzeige Anzeige

Getty Images Margot Robbie im April 2024 in L.A.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Ackerley und Margot Robbie, Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Margot Robbie, März 2024