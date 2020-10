Selbst die Moderatoren Anthony McPartlin (44) und Declan Donnelly (45) müssen sich wohl noch an das neue Dschungelcamp-Setting gewöhnen! Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage hat der Sender ITV beschlossen, das britische Format der beliebten Reality-TV-Show von Australien nach Wales in Großbritannien zu verlegen. Damit ändert sich für die prominenten Kandidaten der kommenden Staffel nicht nur die Anreisedauer – sie werden ein kaltes Gruselschloss und kein schwüles Dschungel-Zeltlager beziehen. Im November geht's los und ein erster Trailer gibt jetzt einen Vorgeschmack, was Teilnehmer und Zuschauer erwartet!

In dem lustigen ITV-Teaser kommen Anthony und Declan mit einem Auto in einer idyllischen Berglandschaft an – und scheinen nicht zu verstehen, wo sie sind: "Guten Morgen Australien! Ach, es ist toll, wieder in Down Under zu sein!", freut er sich. Declan wundert sich: "Wow, das ging schnell. Ich muss wohl den ganzen Flug über geschlafen haben!" Dass ihr Taxifahrer ihnen auf Walisisch erklärt, sie nach Wales gebracht zu haben, verstehen die zwei nicht und ärgern sich stattdessen, immer noch nicht den Aussie-Dialekt zu beherrschen.

Ob der deutsche Dschungelcamp-Trailer da mithalten wird? Immerhin geht es auch für die deutschen Stars und Sternchen Anfang 2021 in das britische Gwrych Castle. Der Ortswechsel dürfte es nicht nur für die Teilnehmer und die Moderatoren Sonja Zietlow (52) und Daniel Hartwich (42) spannend machen – auch der ehemalige Dschungelcamp-König Peer Kusmagk (45) freut sich gerade deshalb auf die neue Staffel: "Ich werde es diesmal wieder gucken! In den letzten Jahren fehlten mir leider oft der überraschende Moment."

Getty Images Der "I'm A Celebrity...Get Me Out Off Here!"-Cast 2016

Getty Images Anthony McPartlin und Declan Donnelly, 2019

Getty Images Daniel Hartwich und Sonja Zietlow bei "Ich bin ein Star – lasst mich wieder rein!" in Hürth 2015

