TV-Star Ant McPartlin spricht offen über seine ADHS-Diagnose

Moderator Anthony McPartlin (49) hat offen über seine ADHS-Diagnose gesprochen, die er im Alter von 43 Jahren erhalten hat. In einem Interview mit The Sun aus dem Jahr 2019 erzählte der TV-Moderator, dass die Diagnose nach Jahren des Kampfes sehr viel Sinn ergeben habe. Diagnostiziert wurde Ant nach seiner Verhaftung wegen Trunkenheit am Steuer im Jahr 2018. Dass zwischen ADHS und Alkoholabhängigkeit ein enger Zusammenhang besteht, sei ihm bis zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst gewesen.

Ant, der dieses Jahr zum ersten Mal Vater geworden ist, erklärte, dass die Diagnose viele Aspekte seines Lebens erklärt habe, die für ihn bis dato unverständlich gewesen seien: "Ich wurde so gründlich untersucht und diagnostiziert, dass ich Dinge über mich herausgefunden habe, die ich jahrelang nicht angesprochen habe." Die Erkrankung habe laut Ant unbewusst sowohl seine Karriere als auch sein Privatleben beeinflusst. "In meinem Job ist dieses 'Popcorn-Denken' großartig, weil man von einer Sache zur nächsten springen kann. Beruflich ist das brillant. Privat bin ich jedoch überall gleichzeitig", gestand Ant.

Derzeit moderiert Ant zusammen mit seinem langjährigen Freund Declan Donnelly (49) die neue Staffel des britischen Dschungelcamps. Gemeinsam bilden Ant und Dec seit ihrer Kindheit ein unzertrennliches Duo, das das britische Fernsehen geprägt hat. Sie moderieren nicht nur "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", sondern sind auch für Shows wie "Britain's Got Talent" bekannt. Ihre Freundschaft geht allerdings weit über die berufliche Partnerschaft hinaus. So war Dec während Ants Rehabilitation und der Verarbeitung seiner Diagnose eine wichtige Stütze für den TV-Star.

Getty Images Anthony McPartlin, Moderator

Getty Images Anthony McPartlin und Declan Donnelly im Mai 2019 in London

