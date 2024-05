Moderator Anthony McPartlin ist erstmals Vater geworden!

Anthony McPartlin (48) ist nun Papa. Im Februar verkündete der Stiefvater des britischen Moderators, dass er zum ersten Mal Nachwuchs erwartet. Nun ist es endlich so weit: Er und seine Frau Anne-Marie Corbett sind Eltern geworden. Das verkünden die beiden auf Instagram. Auf einem niedlichen Schwarz-Weiß-Foto hält der "Britain's Got Talent"-Star sein Baby im Arm. "Geboren am 14. Mai 2024 um 8:54 Uhr. Das Baby ist wunderschön, die Mama ist eine Legende, die Schwestern sind überglücklich und der Vater ist ein Wrack!", lautet die witzige Bildunterschrift.

In dem Posting verraten Anthony und Anne-Marie aber zusätzlich auch das Geschlecht ihres ersten gemeinsamen Kindes – und den Namen! Ihr Sohn heißt Wilder Patrick McPartlin. Das ist das erste Kind des 48-Jährigen. Seine Frau brachte bereits zwei Töchter aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe.

Anne-Marie und Ant gehen schon seit August 2021 als Mann und Frau durchs Leben. Zuvor führte der gebürtige Brite bereits eine lange Ehe: Mit seiner Ex-Frau Lisa Armstrong war er immerhin 23 Jahre verheiratet gewesen, bevor sie 2018 ihre Trennung öffentlich machten.

Instagram / antanddec Anthony McPartlin und sein Baby

Getty Images Anthony McPartlin, Moderator, mit seiner Frau

Wie findet ihr den Namen Wilder Patrick McPartlin? Ich finde ihn sehr schön! Mir ist das zu ausgefallen. Ergebnis anzeigen



