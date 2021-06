Kyla Harrison ist wohl ein kleiner Überflieger! Vor rund zehn Monaten ergänzte das Nesthäkchen die Familie Harrison rund um Mama Sarah (30), Papa Dominic (29) und deren Erstgeborene Mia Rose (3). Seitdem herrscht im Hause Harrison, welches seit einigen Monaten in Dubai liegt, doppelter Trubel. Ab jetzt dürfte es sogar noch eine Spur wilder zu gehen: Kyla ist zum ersten Mal selbst gelaufen!

In ihrem neuen YouTube-Video melden die Harrisons sich aus dem Malediven-Urlaub und berichten strahlend: "Unsere große kleine Maus hat ihre ersten Schritte gemacht! Mama und Papa sind so stolz auf dich!" Weiter schwärmen Sarah und Domi: "Sie läuft zwar noch nicht so sicher, aber sie hat jetzt angefangen. Fünf, sechs Schritte hat sie schon geschafft." Im weiteren Verlauf des Clips bekommen ihre Fans dann auch den Beweis zu sehen: Ganz euphorisch tippelt Kyla zwischen Mama und Papa hin und her.

Natürlich versetzt dieser Meilenstein die Eltern in die Zeit zurück, als Töchterchen Mia das Laufen gelernt hat – wobei es hier ein paar Unterschiede gibt: "Kyla ist wesentlich mutiger wie Mia, als die laufen gelernt hat. Weil sie viel früher überall hinlaufen möchte und sich nicht so viel festhält", erklärt Domi. Dafür fing Mia aber schon einen bisschen früher mit dem Laufen an als Kyla: Und zwar mit neuneinhalb Monaten. Das Durchschnittsalter für die ersten Schritte liegt übrigens bei etwa einem Jahr.

YouTube / Team Harrison Sarah und Dominic Harrison mit ihrer Tochter Kyla

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihren Töchtern

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihren Töchtern Mia und Kyla

