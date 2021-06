Happy Birthday, Prinz Nicolas von Schweden! Am 15. Juni 2015 erblickte der Sohn von Prinzessin Madeleine (39) und Christopher O'Neill (46) das Licht der Welt, nachdem das Paar ein Jahr zuvor sein erstes Kind bekommen hatte: Töchterchen Prinzessin Leonore von Schweden (7). Heute feiert der Zweitgeborene bereits seinen sechsten Geburtstag! Anlässlich seines Ehrentages gibt es nun ein brandneues Foto von dem Royal-Sprössling.

Auf Instagram ist das neueste Foto von Nicolas zu finden. Ganz verträumt guckt er in die Kamera und lehnt seinen Kopf auf das Lenkrad eines Spielzeugbaggers. Allerdings gibt es nicht nur einen Schnappschuss des Schweden-Royals. Seine stolze Mama hat es sich nicht nehmen lassen, ihrem Sohnemann auch ein paar rührende Zeilen zu widmen. "Wir lieben dich bis zum Mond und zurück. Mach weiter so!", betont Madeleine in der Bildunterschrift.

Nicolas ist nicht das einzige Mitglied des schwedischen Königshauses, das einen besonderen Tag hat. Sein Cousin Prinz Julian wird bald getauft – und zwar am 14. August 2021, in der Schlosskirche von Drottningholm. Dieses Mal wird jedoch zum ersten Mal seit 43 Jahren keine TV-Übertragung einer Royal-Taufe stattfinden.

Facebook / PrincessMadeleineOfSweden Prinzessin Madeleine mit ihren Kindern am schwedischen Nationalfeiertag

Getty Images Prinzessin Madeleine von Schweden und ihr Sohn Prinz Nicolas, 2017

Utrecht, Robin Prinzessin Madeleine von Schweden und ihre Familie bei der Taufe von Prinzessin Adrienne 2018

