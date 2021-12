Die schwedischen Royals sind offenbar in Weihnachtsstimmung – zumindest die ganz kleinen. Prinzessin Victoria (44), ihr Mann Prinz Daniel (48) und ihre beiden Kinder Prinzessin Estelle (9) und Prinz Oscar (5) veröffentlichen jedes Jahr in der Adventszeit ein schönes Video, in dem sie den Royal-Fans frohe Weihnachten wünschen. Dieser Tradition kommt die königliche Familie natürlich auch in diesem Jahr nach. Dieses Mal übernehmen Estelle und Oscar diese Aufgabe allerdings ganz allein.

In einem kurzen Instagram-Video sieht man, wie die beiden Geschwister Händchen haltend eine Kirche betreten. Die neunjährige Estelle trägt dort den Text eines Weihnachtsliedes vor und ihr kleiner Bruder zündet die vierte Kerze eines Adventskranzes an. Daraufhin wünschen die beiden ihren Zuschauern frohe Weihnachten. Es ist das erste Weihnachtsvideo, in dem Estelle und Oscar ohne ihre berühmten Eltern auftreten.

Doch nicht nur Estelle und Oscar sind in Weihnachtslaune. Auch ihre Cousinen und ihr Cousin Prinzessin Leonore (7), Prinz Nicolas (6) und Prinzessin Adrienne (3) nahmen an einer typischen Weihnachtstradition der schwedischen Royals teil. Die Kinder von Victorias Schwester Prinzessin Madeleine (39) nahmen gemeinsam mit ihren Eltern in einem weiteren süßen Video die Weihnachtsbäume für den Palast entgegen.

Anzeige

Raphael Stecksén, The Royal Court of Sweden Prinzessin Victoria und Prinz Daniel, Prinzessin Estelle und Prinz Oscar beim Weihnachtsgruß, 2019

Anzeige

H.K.H. Kronprinsessan Prinz Oscar und Prinzessin Estelle von Schweden im Dezember 2021

Anzeige

Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna Prinzessin Madeleine mit ihrem Mann Chris O'Neill und ihren drei Kindern

Anzeige

Verfolgt ihr die Social-Media-Kanäle der schwedischen Royals? Ja, klar! Nein, eigentlich nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de