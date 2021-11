Solche Aufnahmen sind mittlerweile zu einer richtigen Familientradition geworden! Prinzessin Madeleine von Schweden (39) lebt mit ihrem Ehemann Chris O'Neill (47) und den drei gemeinsamen Kindern seit drei Jahren in Florida. Und dort feiert die royale Familie auch das in den USA beliebte Halloween-Fest: Schon in den vergangenen Jahren teilte die Schwedin gerne süße Schnappschüsse ihrer Familie in schauriger Verkleidung. Und auch in diesem Jahr ließ sie sich nicht lumpen: Madeleine zeigte anlässlich des diesjährigen Gruselfests ihre Familie im Netz!

Auf ihrer Instagram-Seite teilte Madeleine ein Foto, auf dem Chris und die drei Kids stolz ihre Kostüme präsentieren. Im Hintergrund ist eine Batman-Totenkopf-Figur zu erkennen. "Happy Halloween", betitelt die 39-Jährige den Schnappschuss mit einem Geister-Emoji. Die Töchter des Paares, Adrienne (3) und Leonore (7), wählten ein pinkes und ein türkisfarbenes Prinzessinnen-Kleid. Nicolas (6) hingegen wirkt in seinem Ledermantel wie ein kleiner Rocker – und hat sich dabei wohl von Papas Outfit inspirieren lassen.

Und für welche Verkleidung hat sich Madeleine selbst entschieden? Diese Frage bleibt leider unbeantwortet! Denn: Das Outfit der dreifachen Mutter wird von ihren Kindern verdeckt. Während Leonore vor ihr steht, hält Madeleine ihre Jüngste auf den Armen – lediglich das schwarze Top und die offenen getragenen Haare der Wahlamerikanerin sind erkennbar.

Instagram / princess_madeleine_of_sweden Prinzessin Madeleine mit ihren Kindern Nicolas, Leonore und Adrienne

Getty Images Prinzessin Madeleine und ihre Familie, Prinz Julians Taufe 2021

Action Press / Dutch Press Photo Agency Chris O'Neill und seine Frau Madeleine von Schweden bei Prinzessin Victorias Geburtstag, Juli 2021

