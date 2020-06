Die schwedische Königsfamilie hat heute allen Grund zum Feiern! Erst vor fünf Tagen beging Prinzessin Madeleine (38) ihren Geburtstag – nun darf die Blondine erneut die Korken knallen lassen: Denn vor genau fünf Jahren brachte die heutige Dreifach-Mutter ihren Sohn Prinz Nicolas (5) zur Welt! Auf ihren Spross ist Kronprinzessin Victorias Schwester sichtlich stolz: Madeleine widmet ihm zu seinem fünften Geburtstag jetzt einen liebevollen Post im Netz!

Die stolze Mutter veröffentlichte am Montag einen niedlichen Schnappschuss ihres Sprösslings auf Instagram. Darauf ist der kleine Blondschopf passend zum feierlichen Anlass ganz chic gekleidet: Er trägt ein weißes Hemd und lächelt freudestrahlend in die Kamera. Madeleine postet aber nicht nur ein Foto des Geburtstagskindes – sie schreibt ihm auch rührende Worte: "Herzlichen Glückwunsch an den liebsten Bruder und den süßesten Sohn! Wir lieben dich!"

Nicolas teilt seinen Geburtstag mit Prinzessin Amalia von Luxemburg (6): Die Tochter von Prinz Félix (36) und Prinzessin Claire (35) erblickte allerdings ein Jahr vor ihm das Licht der Welt und wird somit schon sechs Jahre alt. Dazu gratuliert ihr natürlich auch ihre Mutter im Netz und veröffentlicht eine ganze Reihe Fotos der Kleinen.

Getty Images Prinzessin Madeleine von Schweden im Dezember 2019 in Stockholm

Instagram / princess_madeleine_of_sweden Prinzessin Adrienne, Prinz Nicolas und Prinzessin Leonore von Schweden

Instagram / hrhprincessclaire Prinzessin Amalia von Luxemburg im Juni 2020

