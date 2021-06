Yeliz Koc (27) machen die Schwangerschaftskilos zu schaffen! Dass es die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin in anderen Umständen nicht gerade leicht hat, ist längst kein Geheimnis mehr. Die werdende Mutter leidet an Hyperemesis gravidarum – einer besonders harten Form der Schwangerschaftsübelkeit. Dazu, dass sich Yeliz derzeit aber alles andere als gut in ihrem Körper fühlt, tragen auch ihre Extrapfunde ihren Teil bei: "Ich weiß nicht, ob das normal ist, wenn man schwanger ist. Aber ich fühle mich momentan einfach nicht so." In ihrer Instagram-Story merkt sie unter anderem an, dass sie einige "Problemzönchen" entwickelt habe. "Hier bin ich so dick geworden", findet sie beim Blick in den Spiegel.

