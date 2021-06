Laganja Estranja spricht offen über ihre Gender-Identität! Die Dragqueen, die mit bürgerlichem Namen Jay Jackson heißt, wurde 2014 als Kandidatin in der sechsten Staffel von RuPaul's Drag Race berühmt. Auf der Bühne tritt Laganja schon seit Jahren als Frau auf. Privat lebte sie bisher allerdings als Mann. Nun möchte sie ihre wahre Identität aber nicht mehr länger verstecken: Laganja outete sich jetzt als transgender.

In einem Interview mit Entertainment Weekly sprach die 32-Jährige nun über ihre Transition: "Ich werde von jetzt an nicht mehr in Angst leben." Sie möchte nun auch abseits der Bühne als Frau wahrgenommen werden. "Ich habe mir gerade die Haare schneiden lassen – ein sehr femininer Haarschnitt – und in dieser einen Woche hat sich mein Leben schon sehr verändert. Ich kann jetzt von der Bühne kommen, mich abschminken und sehe immer noch eine wunderschöne Frau im Spiegel. Das gibt mir Kraft", erklärte sie. Der TV-Star wird jetzt auch mit einer Hormontherapie beginnen.

Ihre engsten Freunde wissen bereits seit vergangenem Jahr über Laganjas Coming-out Bescheid. Mit ihrer Familie, die sie voll und ganz unterstützt, sprach sie erst vor einer Woche darüber. Sowohl ihren Bühnennamen als auch ihren bürgerlichen Namen möchte sie in Zukunft beibehalten.

Anzeige

Instagram / laganjaestranja Laganja Estranja im September 2020

Anzeige

Getty Images Laganja Estranja bei der Premiere von "AJ and the Queen"

Anzeige

Instagram / laganjaestranja Laganja Estranja, "RuPaul's Drag Race"-Kandidatin

Anzeige

Habt ihr damals Laganjas Staffel bei "RuPaul's Drag Race" verfolgt? Ja natürlich. Nein, leider nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de