Bekommt Tobias ( gespielt von Patrick Müller, 33) etwa einen Korb? Bei Unter uns musste der Anwalt lange um seine große Liebe Vivien (Sharon Berlinghoff, 25) kämpfen. Die Brünette hatte eine traumatische Vergewaltigung zu verarbeiten und sich zwischenzeitlich von ihrem Freund getrennt. Mittlerweile sind Vivi und Tobias aber wieder das Traumpaar in der Schillerallee. Zeit, an den nächsten Schritt zu denken? Dieser Auffassung war zumindest der Jurist – aber hat die Arzthelferin seinen Antrag angenommen?

Nach einem Cliffhanger in der Dienstagsfolge sah es in der heutigen Episode zunächst nicht nach einem Happy End aus. Vivien ergriff die Flucht und wich so einer direkten Antwort aus. Wenig später wollte sie ihrem Liebsten im Vieraugengespräch sagen, dass eine Hochzeit für sie kein Thema sei. Für Tobias war das zwar schwer zu verstehen, aber in Ordnung. "Ich möchte den Rest meines Lebens mit dir verbringen. Irgendwann auf der Veranda in einem Schaukelstuhl mit dir sitzen. Wenn du das Ganze ohne Trauschein willst, ist es okay für mich", betonte er.

Doch am Ende hat es sich Vivien tatsächlich doch noch anders überlegt. Als sie im Fahrstuhl stecken blieb und ihr Freund als Retter in der Not auftauchte, warf sie sich in seine Arme: "Ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, nicht denselben Fehler zu machen wie meine Mom. Aber du bist kein Fehler, du bist der Richtige. Ich liebe dich und ich will dich heiraten." Offenbar können sich die Zuschauer also auf das Läuten der Hochzeitsglocken freuen.

TVNow/ Stefan Behrens Vivien (Sharon Berlinghoff) und Tobias (Patrick Müller) bei "Unter uns"

TVNow/ Stefan Behrens Tobias (Patrick Müller) bei "Unter uns"

TVNow/ Stefan Behrens Tobias (Patrick Müller) und Vivien (Sharon Berlinghoff) bei "Unter uns"

