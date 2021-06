Jennifer Lopez' (51) Tochter wagt etwas Verrücktes! Emme (13) und ihr Zwillingsbruder Max (13) müssen sich gerade eigentlich schon an genügend große Veränderungen gewöhnen: Ihre Mama Jennifer krempelt aktuell schließlich ihr ganzes Leben um. Nach J.Los Trennung von ihrem Ex-Verlobten Alex Rodriguez (45) bandelte die berühmte Sängerin mit einem anderen Ex-Verlobten an – Schauspieler Ben Affleck (48). Wegen der neuen Beziehung soll sie nun zusammen mit ihren Zwillingen von Miami nach Los Angeles ziehen wollen. Und inmitten dieser großen Veränderungen probiert Emme jetzt auch noch ungewöhnliche Hair-Styles aus!

Als wären die Umstellung von einem Stiefpapa auf den anderen und ein Umzug noch nicht genug an Veränderungen, entschied sich J.Los Tochter jetzt für einen komplett neuen Look. Die 13-Jährige färbte sich die Haare einfach grün! Auf Paparazzi-Fotos, die Daily Mail vorliegen, sah man die Kleine mit einer wilden Mähne in dunkelgrüner Farbe. Zusammen mit ihrem Bruder, ihrer Mama und deren neuem Freund Ben wurde sie auf dem Weg in ein Nobelrestaurant gesichtet.

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass die Tochter von J.Lo und ihrem Ex Marc Anthony (52) neue Frisuren ausprobiert. So hatte die Kleine schon ganz lange Haare, dann einen Kurzhaarschnitt und wollte sich im April laut Hello Magazine wohl schließlich einen Pony schneiden. Ob ihre Mama J.Lo die grünen Haare super findet, ist bisher nicht bekannt.

Getty Images J.Los Tochter Emme Maribel Muñiz

Getty Images J.Lo singt mit ihrer Tochter Emme

Instagram / jlo Jennifer Lopez mit ihren Kids Max und Emme

