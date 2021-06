Zwischen Jennifer Lopez (51) und Ben Affleck (48) scheint es ernst zu werden! Dass die Romanze zwischen der Sängerin und dem Schauspieler derzeit wieder auflodert, ist mittlerweile nicht mehr zu leugnen. Zuletzt wurde das Paar, das schon von 2002 bis 2004 gemeinsam durchs Leben ging, knutschend miteinander gesichtet – und zwar im Beisein von J.Los Zwillingen Emme (13) und Max (13). Die beiden sollen den neuen Mann an der Seite ihrer Mutter nun langsam kennenlernen.

"Alles läuft völlig problemlos", versicherte ein Insider gegenüber People über die Annäherung zwischen dem Hollywoodstar und den beiden 13-Jährigen. "Die Kinder haben sich mit Ben unterhalten. Er hat sich großartig geschlagen. Er hat gelächelt und gelacht. Sie haben eine Menge Essen bestellt und geteilt", berichtete die Quelle von dem erfolgreichen Aufeinandertreffen und fasste zusammen: "Ben und die Kinder haben sich miteinander wohlgefühlt."

Das scheinen gute Voraussetzungen zu sein – immerhin plant Jennifer angeblich schon ihren Umzug samt ihren Kids. Von Miami will die Musikerin den Mittelpunkt ihrer Familie nach Los Angeles verlagern. "Sie sucht schon nach Schulen für Max und Emme und nach einem neuen Haus in Bens Nähe", plauderte eine Quelle im Gespräch mit The Sun aus.

Ben Affleck und Jennifer Lopez im Juni 2021 in Malibu

Ben Affleck, Schauspieler

Jennifer Lopez mit ihren Kids Max und Emme

