Bald ist Denise Kappès unter der Haube! Die Ex-Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin hat im Juli große Pläne: Sie und ihr Verlobter Henning Merten wollen ihre Liebe ganz offiziell machen und sich das Ja-Wort geben. Kurz vor ihrer Hochzeit feiert die 30-Jährige noch einmal gebührend den Abschied von ihrem Junggesellinnen-Dasein – und zwar auf ganz traditionelle Art mit Bauchladen und Co.!

Mit acht Freundinnen, zu denen unter anderem auch die Berliner Fashion-Bloggerin Jeannine zählt, reiste Denise jetzt gemeinsam nach Hamburg, um noch einmal die Sau rauszulassen. Ihre Freundinnen statteten sie mit einem Brautschleier und einer Kiste voller Utensilien wie etwa Sonnenbrillen und Keksen aus, die sie später an den Landungsbrücken in der Hansestadt an den Mann bringen musste. "Läuft gut übrigens, viele haben wir nicht mehr", zog sie während der Aktion ein Zwischenfazit.

Für die Truppe stand darüber hinaus noch eine Bootstour und ein Besuch der Reeperbahn an. Dass ihre Freundinnen sie zum Hamburger Vergnügungs- und Rotlichtviertel schleppten, erwartete Denise bereits. Auch dort kreuzte die künftige Braut mit ihrem Schleier auf.

