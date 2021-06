Laura Müller (20) ist noch immer ganz vernarrt in ihren Ehemann Michael Wendler (48)! Vor genau einem Jahr gaben sich die beiden Turteltauben das Jawort. Eigentlich ließen der Schlagerstar und die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin ihre Fans stets an ihrer Liebesgeschichte teilhaben. Aber vor einigen Monaten wurde es plötzlich still um Laura, als Michael durch Verschwörungstheorien in Kritik geraten war. Doch jetzt hat sie endlich neue Paar-Pics für ihre Fans parat!

Nachdem Laura vor wenigen Tagen auf Instagram ihr neues Familienmitglied – Hundewelpe Tiger – vorstellte, widmete sie am Samstag auch ihrem Mann Michael zwei Posts. Die beiden feierten nämlich ihren ersten Hochzeitstag. Neben einem Video mit verschiedenen Schnappschüssen und einer großen Liebeserklärung teilte die Influencerin nach Monaten auch mal wieder aktuelle Bilder von sich und ihrem Schatz. Auf den zwei Fotos posierten die beiden Wahlamerikaner mit ihrem Hund vor einer US-amerikanischen Flagge. "Ich liebe dich für immer", schrieb die 20-Jährige unter den Post.

In einem Kommentar unter ihrem eigenen Beitrag machte Laura dem "Egal"-Interpreten außerdem noch ein Kompliment: Sie schrieb "Mein Mann" und setzte vier Herz-Augen-Emojis dahinter. Scheint, als hätten die beiden die schwierigen Zeiten gut überstanden und ihre Liebe noch weiter gefestigt.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler mit ihrem Hund Tiger

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura im August 2020

