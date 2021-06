Da ist sie ja wieder! In den vergangenen Monaten herrschte auf dem früher so aktiven Instagram-Kanal von Laura Müller (20) Funkstille. Warum? Vermutlich weil die Influencerin und ihr Mann Michael Wendler (48) wegen seiner vielfältigen Verschwörungstheorien zuletzt massive Kritik ernteten – sein Account ist übrigens schon längst von den Machern der Social-Media-Plattform gesperrt worden. Doch zumindest seine Frau Laura feiert jetzt ihr Comeback auf Instagram – und bringt süße Neuigkeiten mit...

Auf ihrem Instagram-Kanal ist vor wenigen Minuten der erste Post seit vergangenem Februar aufgetaucht – Laura stellt hier ihren pelzigen Familienzuwachs vor: "Warnung: Macht euch auf eine Überdosis Niedlichkeit gefasst – und heißt unseren neuen Welpen Tiger willkommen!" Dazu teilt die ehemalige Sommerhaus-Kandidatin sogar gleich zwei bezaubernde Fotos der kleinen Fellnase: Tiger ist ein pechschwarzer Labrador und zugegeben wirklich total niedlich. Offenbar können ihre Fans sich der Bildunterschrift zufolge zukünftig auf weitere Updates mit ihm freuen!

Etwas sonderbar ist: Laura zeigt sich in diesem Posting nicht – ihre Community hat die Brünette mittlerweile seit Monaten nicht mehr gesehen! Was steckt bloß dahinter? Diese Frage bleibt wohl noch ungeklärt. Dafür wird jedoch eine andere beantwortet: Klein-Tiger sitzt hier offenbar am Pool, der zum Anwesen von Michael und Laura gehört – das heißt, die beiden sind entgegen der jüngsten Krisengerüchte wohl immer noch zusammen.

Instagram / lauramuellerofficial Laura und Michaels Welpe Tiger

Instagram / lauramuellerofficial Laura und Michaels Welpe Tiger

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler im März 2020 in Hürth

