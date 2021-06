Michael Wendler (48) und Laura Müller (20) schweben immer noch im siebten Himmel! Im Juni vergangenen Jahres gaben sich der Schlagersänger und die Influencerin das Jawort. Auch in schwierigen Zeiten bewies die einstige Let's Dance-Kandidatin, dass sie hinter ihrem Mann steht. Kürzlich bekam das Paar sogar seinen ersten tierischen Familienzuwachs. Auch nach einem Jahr Ehe ist Laura noch überglücklich mit ihrem Michael: Zum Hochzeitstag richtet sie jetzt rührende Worte an ihren Liebsten!

"Ich liebe dich so so sehr. Jeder Tag mit dir ist so unbeschreiblich schön und ich liebe es, deine Frau zu sein", schwärmt Laura auf Instagram von dem "Egal"-Interpreten. Dazu postet sie eine Reihe von süßen Pärchenbildern, auf denen sich Michael und sie unter anderem zärtlich küssen oder umarmen. "Mein Herz, mein Ehemann, mein Held, mein Schatz, mein Traummann, meine Liebe meines Lebens, mein Beschützer, mein bester Freund, mein Partner in Crime, meine perfekte Welt", findet die Beauty zuckersüße Worte für ihren Partner.

Laura wünsche sich, ihr ganzes Leben lang jeden Morgen neben ihrem Mann Michael aufzuwachen, schreibt die 20-Jährige weiterhin anlässlich ihres ersten Hochzeitstages. Diesen besonderen Tag durfte auch jemand mitfeiern: ihr neuer Welpe Tiger. "Erster Hochzeitstag von Mommy und Daddy", freut sich Laura im Namen ihres Haustiers.

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im Juni 2021

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller im Mai 2019

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Tiger, der Welpe von Laura Müller und Michael Wendler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de