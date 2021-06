Neue Gesichter beim zweiten Teil von "Knives Out"! 2019 begeisterte der Hollywoodfilm die Kinobesucher. In der Mystery-Komödie macht sich Daniel Craig (53) als Detektiv auf die Suche nach einem Mörder innerhalb einer reichen Familie – an der Seite von Megastars wie Jamie Lee Curtis (62), Chris Evans (40) und Ana de Armas (33). Schon bald soll eine Fortsetzung des humoristischen Krimis gedreht werden – und dieses Marvel-Gesicht reiht sich jetzt in die Riege der "Knives Out"-Darsteller ein!

Wie Deadline berichtet, wird Jessica Henwick im zweiten Teil des Streifens mit von der Partie sein. Die 28-Jährige spielte bereits in zahlreichen großen Produktionen mit, darunter die Marvel-Serie "Iron Fist" oder auch Game of Thrones. Für den vierten Teil der Matrix-Reihe wird die Britin ebenfalls vor der Kamera stehen – an der Seite von Weltstar Keanu Reeves (56).

Welchen Part genau Jessica in dem neuen Projekt übernehmen wird, ist bisher unklar – einige ihrer Co-Stars sind aber schon bekannt. Neben Kate Hudson (42) und Leslie Odom Jr. gehören auch Edward Norton (51) und Janelle Monáe (35) zur Besetzung. Die Dreharbeiten sollen noch diesen Sommer in Griechenland stattfinden.

Anzeige

Getty Images Jamie Lee Curtis, Daniel Craig, Chris Evans und Ana de Armas, Cast von "Knives out"

Anzeige

Getty Images Jessica Henwick bei einer Golden Globe Party 2020

Anzeige

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Daniel Craig und Ana de Armas in "Knives Out"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de