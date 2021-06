Alexandra Burke (32) ist wieder in festen Händen! Bis zum Oktober vergangenen Jahres war die X Factor-Gewinnerin aus dem Jahr 2008 noch mit dem Fußballstar Angus MacDonald in einer Beziehung. Nach der Trennung wurde immer wieder darüber spekuliert, ob die Musikerin nun mit dem Kicker Darren Randolph anbandelt – und tatsächlich: Die zwei Turteltauben gaben nun offiziell bekannt, dass sie ein Paar sind!

Auf seinem Instagram-Account postete der West-Ham-United-Spieler ein zuckersüßes Pärchenfoto: Auf dem Schnappschuss sitzen die beiden im Auto und strahlen regelrecht in die Kamera, sie wirken superglücklich miteinander. Wie der gebürtige Ire später in seiner Story zeigte, führte er Alexandra an dem Abend zu einem romantischen Dinner aus. "Date-Night in London", betitelte Darren seine Aufnahme und drückte seine Zuneigung zusätzlich mit zwei verliebten Emojis aus.

Die Fans und Kollegen des Fußballtorhüters sind total begeistert, dass er nun wieder eine Frau an seiner Seite hat. In der Kommentarspalte unter dem Beitrag überschlägt sich seine Community regelrecht mit Komplimenten. "Wunderschönes Paar" oder: "Bei dir ist sie in sicheren Händen", lauteten nur zwei der vielen Reaktionen von Usern unter Darrens Post.

Instagram / alexandraburke Alexandra Burke, Sängerin

Getty Images Darren Randolph, Fußballstar

Instagram / alexandraburke Alexandra Burke, Sängerin

