Diesen Sänger wünscht sich Alexandra Burke für ihre Hochzeit

Alexandra Burke (36) verrät, dass sie sich einen Auftritt einer ganz bestimmten Musikikone an ihrem Hochzeittag wünscht – und das ist niemand Geringeres als Stevie Wonder (74). "Wenn ich mir jemanden aussuchen müsste, der für uns auftritt, und es nach mir ginge, dann würde ich Stevie Wonder nehmen, weil er ein Freund meiner Mutter ist", gesteht die Sängerin gegenüber The Sun. Die US-Musiklegende nimmt laut Alexandra einen besonderen Platz in ihrem und dem Herzen ihrer verstorbenen Mutter, der R&B-Sängerin Melissa Bell (✝53), ein. Diese performte vor ihrem Tod im Jahr 2017 auch zusammen mit dem "Isn't She Lovely"-Interpreten.

Selber singen möchte der X Factor-Star an seiner Hochzeit nicht: "Ich glaube nicht, dass ich auf meiner eigenen Hochzeit singen würde. Ich denke, ich würde den Tag einfach ohne Druck genießen wollen. Normalerweise bin ich diejenige, die auf den Hochzeiten anderer Leute singt." Welche Prominenten sonst noch bei ihrem großen Tag dabei sein werden, gibt Alexandra noch nicht preis. Sie erwartet allerdings einige berühmte Gesichter auf der Hochzeit und am Mikrofon. "Ich kann nicht sagen, wen wir wollen, weil ich da gerade an etwas arbeite", deutete sie gegenüber dem Newsportal an.

Erst im vergangenen Monat hielt ihr Verlobter, der irische Torhüter Darren Randolph, bei einem romantischen Essen um ihre Hand an. Obwohl das Paar schon seit 2021 zusammen ist und zwei gemeinsame Kinder hat, gab die Sängerin zu, dass sie von der Verlobung völlig überrascht wurde. Trotzdem ist sie überglücklich: "Ich bin in dieser wunderschönen Verlobungsblase mit den Kindern und mit Darren, und wir genießen das Leben zu viert."

Anzeige Anzeige

Getty Images Stevie Wonder, 2018

Anzeige Anzeige

Instagram / alexandraburke Alexandra Burke und Darren Randolph im Oktober 2024

Anzeige Anzeige