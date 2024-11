Alexandra Burke war von Darrens Heiratsantrag überrascht

Alexandra Burke (36) und ihr Partner Darren Randolph sind frisch verlobt. Ende September ging der Torwart an ihrem Jahrestag in einem Restaurant vor der Sängerin auf die Knie. "Das ganze Ereignis im Rosewood London, es war so schön", schwärmte sie daraufhin gegenüber HeartRadio. Mit der Überraschung eines Antrags hatte die "Start Without You"-Interpretin überhaupt nicht gerechnet – sie schätzte ihren Partner bisher nicht mutig genug ein, um diesen Schritt zu wagen. "Ich dachte nicht, dass er den Mut dazu hätte, wenn ich ehrlich bin. Denn ich dachte einfach, er sei noch nicht bereit", gab Alexandra zu.

Das Paar ist seit drei Jahren in einer Beziehung und erfreute sich bereits an der Geburt ihrer zwei gemeinsamen Kinder. Insgeheim war die Beauty sogar schon nahezu frustriert gewesen, dass Darren nach all dem noch immer nicht um ihre Hand angehalten hatte. "Wir haben zwei Kinder und es passiert noch nicht, er ist einfach noch nicht bereit, er hat nicht den Mut, das sage ich meinen Freunden. Aber in meinem Herzen war ich so: 'Bitte, bitte, beeile dich mit diesem Antrag, denn ich möchte wirklich, dass es passiert'", gab das Stimmwunder zu. Tatsächlich habe sie ihren Partner bereits seit einem Jahr mehr oder weniger dazu gedrängt – und eben weil sie so viel Druck machte, habe sie nicht damit gerechnet, dass der Fußballer ihr nun tatsächlich einen Antrag macht.

Aber Alexandras Traum ist schließlich wahr geworden! Den besonderen Moment hielt die Beauty mit einer Reihe an Bildern auf ihrem Instagram-Account fest. Die Britin strahlt darauf vor lauter Freude als sie die große Frage von ihrem Partner gestellt bekommt. Nachdem sie diese mit einem überglücklichen Ja beantwortet hatte, steckte Darren ihr den großen Diamantklunker an den Finger – für den er ziemlich tief in die Tasche gegriffen hat. "Alexandras Verlobungsring besteht aus einem atemberaubenden 3,5-karätigen Diamanten im Kissenschliff", erklärte ein Experte gegenüber OK!. Er schätzt den Wert des Verlobungsrings auf knapp 83.000 Euro.

Instagram / alexandraburke Alexandra Burke, Sängerin

Instagram / alexandraburke Alexandra Burke und Darren Randolph im Oktober 2024

