Zweifachmama Alexandra Burke baut ihr Selbstvertrauen auf

Alexandra Burke (35) feiert kleine Erfolge. Vor rund 14 Monaten begrüßte die Sängerin mit ihrem Mann Darren Randolph ihr erstes Kind auf der Welt. Im April verkündete sie überglücklich, dass sie und der Fußballer erneut Nachwuchs erwarten. Dieser machte sie vor einigen Wochen zur zweifachen Mutter. Wie turbulent das Leben als Neumama sein kann, machte sie mit einem neuen Update deutlich: Alexandra muss sich in den Alltag zurückkämpfen.

In ihrer Instagram-Story teilte die 35-Jährige einen Schnappschuss, der sie mit ihrem Neugeborenen zeigt. Mit dem Bild wollte Alexandra ihren Followern was Wichtiges sagen: "Ein weiterer Sieg heute Nachmittag. Ich nahm meine Babys mit in den Park – es war so schön." Der Ausflug sei für sie ein wichtiger Schritt gewesen: "Ich musste mich bemühen, dorthin zu gehen – aber ich habe es geschafft. Ich werde mich morgen zusammenraffen und wirklich versuchen, mein Selbstvertrauen zurückzubekommen – und das baue ich langsam auf."

Während ihrer Schwangerschaft schien sich die einstige X Factor-Gewinnerin pudelwohl zu fühlen. Im Juni präsentierte Alexandra stolz ihre Babykugel auf dem Red Carpet: Sie trug ein eng anliegendes schwarzes Kleid mit markanten Cut-outs, das ihren Bauch schön in Szene setzte.

Alexandra Burke, Sängerin

Alexandra Burke, Sängerin

Alexandra Burke und Darren Randolph im Juni 2023

