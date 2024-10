Experte weiß: So viel kostet Alexandra Burkes Verlobungsring

Ende vergangener Woche überraschten Alexandra Burke (36) und Darren Randolph ihr Fans mit einer besonders schönen Ankündigung: Die Sängerin und der Fußballstar sind verlobt! Berichten von OK! zufolge hat sich Diamantexperte Maxwell Stone den riesigen Klunker, den Alexandra von ihrem Darren bekam, mal genauer angeschaut. "Alexandras Verlobungsring besteht aus einem atemberaubenden 3,5-karätigen Diamanten im Kissenschliff", erklärte der Experte. Er schätze den Wert des Ringes auf knapp 83.000 Euro.

Eine ordentliche Summe – kein Wunder also, dass die zweifache Mama ihr neues Schmuckstück so stolz präsentiert. Auf einem Bild in ihrem neuesten Instagram-Beitrag posiert die "Bad Boys"-Interpretin zusammen mit ihrer Familie vor einem wunderschön blühenden Rosenbusch. Die Eltern tragen ihr zwei kleinen Kinder auf dem Arm und strahlen selbst glücklich in die Kamera. Alexandras Ring blitzt dabei unübersehbar an ihrem Finger. "Vielen Dank an all die liebevollen Nachrichten. Wir sind in unserer kleinen Verlobungsblase mit unseren beiden Kleinen und sind überwältigt von all der Liebe, die ihr uns zukommen lasst", schrieb die 36-Jährige zu den Bildern und ergänzte, sie sei "so aufgeregt, eine Hochzeit zu planen."

Nicht nur über den Verlobungsring, auch über den Antrag scheint sich der irische Nationalspieler eine Menge Gedanken gemacht zu haben: Bei einem romantischen Dinner im luxuriösen Rosewood Hotel in London stellte er seiner Liebsten die Frage aller Fragen. Auch nach drei Jahren Beziehung und zwei gemeinsamen Kindern scheint die Musikerin damit überhaupt nicht gerechnet zu haben. Wie überwältigt sie davon war, bestätigte auch ein Insider gegenüber The Sun: "Alexandra wusste überhaupt nicht, dass das kommen würde und schwebt auf Wolke sieben."

Instagram / alexandraburke Alexandra Burke und Darren Randolph im Oktober 2024

Getty Images Alexandra Burke und Darren Randolph im Oktober 2022

