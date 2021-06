Räumt sie hier mit den Hatern auf? Die On-Off-Beziehung zwischen Pietro Lombardi (29) und Laura Maria Rypa (25) ging offenbar in eine neue Runde, als die beiden kürzlich am Düsseldorfer Flughafen gesichtet wurden. Aus dem Urlaub meldete die Blondine sich allerdings alleine bei ihren Fans. Damit verwirrte die Beauty viele Follower – und brachte wohl auch einige gegen sich auf! Doch genau über diese Miesepeter sind Laura offenbar völlig egal.

In ihrer Instagram-Story postete Laura jetzt nämlich ein Foto, das ihre Sicht von einer Liege über die felsige Küste zeigt. Dazu schrieb sie ein klares Statement: "Leute, die bloß labern, können einem nichts anhaben. Warum sollte man sich also Sorgen machen? Man sollte nur noch die Dinge im Sinn haben, die einem Freude bereiten. Schließlich haben wir nur dieses eine Leben!" Es scheint ganz so, als ob die bösen Nachrichten die 25-Jährige in ihrem Urlaub nicht aus der Ruhe bringen könnten.

Wie es für Pietro und sie weitergeht, bleibt indes ungewiss. Ihre Fans hatten Laura kürzlich vorgeschlagen, es doch mal bei Germany's next Topmodel zu versuchen – doch die winkte ab: "Ich würde da null reinpassen, ich bin da voll der Bauer, was das angeht."

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa in Dubai

Instagram / pietrolombardi Laura Maria und Pietro Lombardi im September 2020

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

