Die Vorfreude auf Die Bachelorette steigt! Am 14. Juli ist es endlich so weit: Kuppelshow-Fans können sich auf ein brandneues Rosenabenteuer freuen. Dieses Mal wird Ex-Bachelor-Kandidatin Maxime Herbord (26) die Schnittblumen verteilen. Die hübsche Brünette verriet bereits, dass sie vor allem auf Kerle "mit lockerer und künstlerischer Ausstrahlung, Dreitagebart und einem netten Lächeln" steht. Tatsächlich sind von genau diesem Typ Mann einige in ihrem Cast: Hier kommen Maximes 20 liebeshungrige Bachelorette-Kandidaten!

RTL hat mal wieder den einen oder anderen Augenschmaus aus dem Hut gezaubert! Die Zuschauer – und Maxime – dürfen sich auf viele Muskeln, Grübchen und wuschelige Haare freuen. Zudem ist wohl für jeden Männergeschmack was dabei. Auch die Altersspanne ist recht groß: Der jüngste Bewerber ist 23, der älteste 33. Ein paar von ihnen sind tatsächlich auch schon bekannte Gesichter! Jonathan Steinig ist erfolgreicher Influencer und Model – und außerdem der Ex-Flirt von Pietro Lombardis (29) On-Off-Flamme Laura Maria Rypa (25). Dario Carlucci kennen Reality-TV-Fans aus der vergangenen Are You The One?-Staffel und Niko Ulanovsky wirbelte 2019 Ex-Bachelorette Nadine Klein (35) bei Dancing on Ice herum.

Doch nicht nur die bekannten Männer sind richtige Hingucker! Auch Fotograf Raphael Fasching (23), Business-Controller Leon Knudsen (33), Student Maurice Deufel (26) und Trader Julian Dannemann (27) können sich wirklich sehen lassen. Unter den übrigen hübschen Bewerbern sind außerdem Gastro-Betriebsleiter Gustav Masurek (32), Key-Account-Manager Hendrik Luczak (33), Development-Manager Zico Banach (30), Projektleiter Dominik Bobinger (30), Key-Account-Manager Benedikt Pfisterer (31), Chemieingenieur Kenan Engerini (35) und Unternehmer Kevin Ullmann (27). Außerdem buhlen Industriemechaniker und Fitnesstrainer Lars Maucher (24), Investmentberater Max Adrio (31), Außendienst-Vertriebler Maximilian Witt (25), Mietwagenunternehmer Niko Cenk, Industriemechatroniker Robert Janjetov (26) und Polizist Tony Lübke (30) um Maximes Gunst.

