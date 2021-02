Ist das Drama hiermit endlich beendet? In den letzten Wochen herrschte bei Sänger Pietro Lombardi (28), seiner Ex Laura Maria Rypa und wiederum deren Ex-Flirt Jonathan Steinig offenbar ein ziemliches Liebes-Chaos. Zusammengefasst: Pietro und Laura waren mal happy liiert. Nach ihrer Trennung im Oktober flirtete die Beauty dann mit Model Jonathan. Das Techtelmechtel hielt aber nicht lange, weil Laura angeblich noch Gefühle für Pie hatte, was sie aber nicht ehrlich kommuniziert haben soll. Danach kam es immer wieder zu Sticheleien zwischen dem Männermodel und der Influencerin – doch womöglich ist das Kriegsbeil nun begraben.

Noch vor wenigen Tagen forderte der wütende Content-Creator seine Ex-Flamme Laura öffentlich im Netz dazu auf, ihm endlich seine Wertsachen wiederzugeben. Jonathan hatte wohl einige Dinge bei der 24-Jährigen vergessen, die er auch nach fünf Wochen noch immer nicht zurückbekommen hatte. Jetzt gab er seinen Fans auf Instagram ein Update. "Ich habe meine Brille und die Sachen wieder. Also alles easy, alles geklärt. Ich bin glücklich", teilte der Beau mit. Er und Laura haben allerdings weiterhin keinen Kontakt mehr!

Wie sich das Ganze geklärt hat, verriet Jonathan nicht – denn vor wenigen Tagen berichtete er noch in seiner Instagram-Story, dass Laura ihn überall blockiert habe. Er bezeichnete die Influencerin dabei sogar als Lügnerin und Betrügerin.

Instagram / jonasteinig Jonathan Steinig, Influencer

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria, Influencerin

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

