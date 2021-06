Bahnt sich hier etwa ein Quotenkampf an, den das deutsche Trash-TV so noch nie gesehen hat? Seit Wochen wird den Reality-TV-Fans schon die zweite Staffel von Kampf der Realitystars schmackhaft gemacht, denn die verspricht, einiges an Konfliktpotenzial zu liefern. Nun wurde endlich verkündet, dass die Show ab dem 14. Juli immer mittwochs, 20:15 Uhr auf RTL2 laufen wird. Doch das von Cathy Hummels (33) moderierte Format ist nicht das Einzige, das ab diesen Tag immer mittwochs zur Primetime laufen wird!

Trash-Liebhaber werden tatsächlich die Qual der Wahl haben: Zur gleichen Zeit läuft nämlich auf RTL die neue Staffel Die Bachelorette. Mit Maxime Herbord (26) fiel die Wahl dieses Jahr auf die eher ruhigere Ex-Der Bachelor-Kandidatin von Daniel Völz (36) als Rosenverteilerin, die gefühlt gestern noch mit David Friedrich (31) liiert war. Je nachdem wie extrovertiert und interessant ihre 20 Junggesellen sind, zeigt sich, wie spannend die Staffel wird. Cathy dagegen hat 25 TV-erprobte teils kultige Reality-Profis auf ihrer Seite.

Der Zuschauer muss sich also entscheiden: Hat er mehr lust auf romantische, oftmals seriöse Dates bei Kerzenschein mit gelegentlichen abenteuerlichen Gruppendates, bei der liebeshungrige Testosteronschleudern um die gleiche Frau buhlen? Oder findet man eine wildgewordene Z-Promi-Mannschaft, die auf engem Raum eingesperrt aufeinander losgelassen wird, unterhaltsamer? Immerhin wurde für dieses Format schon sehr viel Stresspotenzial angeteasert.

Kampf der Realitystars, RTL II Cathy Hummels als Moderatorin bei "Kampf der Realitystars"

TVNOW Maxime Herbord, Bachelorette 2021

RTL2 Plakat zu "Kampf der Realitystars" Staffel zwei

