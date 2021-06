Jetzt kann Kim Kardashian (40) endlich aufatmen! Die Reality-TV-Queen wurde in den vergangenen Monaten mehrfach von einem Mann belästigt. Er verschaffte sich zuletzt sogar Zugang zu ihrem Grundstück, sodass die Vierfachmama sich nicht mehr sicher in ihren eigenen vier Wänden fühlen konnte. Kein Wunder also, dass sie rechtliche Schritte gegen ihn einleitete – und damit hatte die dunkelhaarige Schönheit nun Erfolg: Ihrem Antrag auf eine einstweilige Verfügung wurde stattgegeben.

Laut neuen Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, wurde Kim eine dauerhafte einstweilige Verfügung gegen Charles Peter Zelenoff, der Mann, der sie angeblich schon seit einiger Zeit belästigt, zugesprochen. Das wurde bei einer Anhörung am Mittwoch entschieden, bei der die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin allerdings nur per Audioübertragung zugeschaltet war. Das Juristenteam der Unternehmerin pochte eigentlich auch darauf, dass die Verfügung fünf Jahre andauern soll – jedoch wurde sie nur für drei ausgestellt. Begründung für diese Entscheidung: Das Gericht konnte nur eindeutig feststelle, dass Kim gestalkt, aber nicht, dass sie bedroht wird.

Das heißt nun im Klartext: Zelenoff muss sich von der 40-Jährigen und ihrer Familie fernhalten und hat es zu unterlassen, sie für die besagte Zeit zu kontaktieren und zu belästigen. Der Angeklagte hatte auch nichts zu seiner Verteidigung zu sagen und nahm das Urteil wortlos hin.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, "Keeping up with the Kardashians"-Star

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im April 2021

MEGA Kim Kardashian in Beverly Hills

