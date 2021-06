Machen Pietro Lombardi (29) und seine Ex Laura (25) bald ihr Liebes-Comeback öffentlich? Der Musiker und die Influencerin können offenbar nicht ohne einander: Obwohl sie sich im vergangenen Herbst getrennt hatten, wurden sie zuletzt dabei ertappt, wie sie gemeinsam in den Urlaub flogen. Scheint ganz so, als würde das ehemalige Pärchen es noch einmal versuchen wollen. Das scheint jetzt auch Laura im Netz anzudeuten – immerhin trägt die Blondine Pietros T-Shirt!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Kölnerin ein kurzes Video aus dem Urlaub in Griechenland. Während sie sich im Spiegel filmt, ist kurz ein Blick auf ihr Outfit zu erhaschen – und das dürfte den aufmerksamen Followern von Pietro bekannt vorkommen: Denn der "Cinderella"-Interpret zeigte sich nur kurz zuvor in dem gleichen Oberteil auf seinem Profil! Scheint ganz, als hätte sich die 25-Jährige mal eben das Kleidungsstück ihres Liebsten ausgeliehen...

Pietro und Laura selbst äußerten sich bis jetzt noch nicht zu den erneuten Gerüchten über ihre Beziehung. Ein Freund der beiden erklärte jedoch gegenüber Bild: "Beide haben sich ausgesprochen und sich spontan entschieden, ein paar Tage wegzufliegen, um einfach mal zu schauen!" Es sei durchaus möglich, dass die beiden als Paar zurückkommen.

Instagram / pietrolombardi Musiker Pietro Lombardi

Instagram / pietrolombardi Laura Maria und Pietro Lombardi im September 2020

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seiner Ex-Freundin Laura, Oktober 2020

