Flammt die Romanze zwischen Pietro Lombardi (29) und Laura Maria Rypa (25) etwa wieder auf? Erst im März hatte der Musiker eigentlich einen finalen Schlussstrich unter die On-Off-Liaison mit der schönen Bloggerin gezogen. Auf Instagram folgte der einstige DSDS-Sieger seiner Ex-Flamme allerdings weiterhin. Nun ertappte ein Promiflash-Leser die beiden am Düsseldorfer Flughafen: Für Pietro und Laura geht es offensichtlich in einen gemeinsamen Urlaub!

Wie ein Foto des aufmerksamen Promiflash-Lesers zeigt, warteten die On-Off-Turteltauben heute Nachmittag in der Abflughalle darauf, einzuchecken. Laut der Quelle wirkten die zwei "sehr vertraut und innig". "Als wäre nie etwas gewesen", erklärte der Insider. Dass es sich bei dem jungen Mann mit Cap, Sonnenbrille und Trainingsjacke um Pietro und bei der attraktiven Dame im engen, grauen Sportdress mit auffälligen Sneakern um Laura handelt, zeigen ihre jeweiligen Instagram-Storys vom selben Tag. Dort waren sie beide jeweils genau in diesen Outfits zu sehen.

Während Pietro seiner Community allerdings nichts davon erzählte, dass es für ihn in den Urlaub geht, wurde Laura schon deutlicher. "Mein Koffer ist gepackt, gleich geht es für mich an den Flughafen. Ihr werdet später sehen, wo es für mich hingeht. Ich werde euch mitnehmen, ich mach eine Roomtour", berichtete sie in ihrer Story. Dass es sich bei ihrer Begleitung um Pie handelt, ließ sie weg. Was meint ihr: Werden sich die beiden gemeinsam aus dem Urlaub melden? Stimmt ab!

Promiflash Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa am Düsseldorfer Flughafen am 21. Juni

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa in ihrem Travel-Outfit am 21. Juni

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi am 21. Juni unterwegs

