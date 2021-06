Britney Spears (39) veröffentlicht weitere schockierende Details. Seit über zwölf Jahren steht die Popsängerin unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie (68) – vor Gericht setzt sie sich allerdings jetzt dafür ein, dass damit in Zukunft Schluss ist. In einem 23-minütigen Video-Statement gab Britney der Richterin ehrliche Einblicke in ihr Befinden und die Kontrolle, die ihr Vater über ihr Leben hat. Selbst bei ihrer Karriere wurden ihr die Fäden aus der Hand genommen.

Wie The Sun berichtet, wurde Britney gezwungen, vor drei Jahren Konzerte zu geben. "Mein Manager sagte, wenn ich die Tour nicht mache, müsste ich einen Anwalt finden und mein eigenes Management könnte mich verklagen", erinnert sich die Künstlerin zurück. Er hätte sie dazu genötigt, Papiere zu unterzeichnen. "Es war bedrohlich und beängstigend, durch die Vormundschaft konnte ich mir keinen eigenen Anwalt holen", schildert die Popikone.

Das alles soll sich nun ändern. "Ich will einfach nur mein Leben zurück", wird Britney von New York Times zitiert. Sie habe der Öffentlichkeit die ganze Zeit etwas vorgemacht und verschwiegen, wie es ihr wirklich gehe. "Aber jetzt sage ich die Wahrheit: Ich bin nicht glücklich. Ich kann nicht schlafen. Ich bin so wütend, es macht mich wahnsinnig. Ich weine jeden Tag."

