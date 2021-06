Ist auf diesem Foto etwa die Princess Charming-Gewinnerin zu sehen? Auf TVNow ist Irina Schlauchs Liebessuche zwar aktuell noch in vollem Gange, die Dreharbeiten auf der griechischen Insel Kreta sind jedoch längst abgeschlossen. Während dieser Zeit sind ganz offensichtlich Freundschaften entstanden, denn die "Princess Charming"-Stars rund um Irina, Miri, Bine und Co. posieren gerade immer wieder für gemeinsame Social-Media-Pics. Aber hat sich zwischen Irina und Miri wirklich nur eine Freundschaft entwickelt oder ist da vielleicht doch mehr? Das vermuten jetzt zumindest einige Fans...

Der Grund: Sowohl die Kandidatinnen Miri und Bine als auch Irina selbst teilten auf ihren Instagram-Profilen jüngst gemeinsame Schnappschüsse von einem Treffen in Kiel – Miris Heimatstadt. Zusätzlich trägt die Princess auf den Fotos auch noch ein Print-Sweatshirt, das Studentin Miri bereits während eines Aufenthaltes in New York City im Februar 2020 trug. "Verliebe dich in jemanden, der dich so anguckt, wie Irina Miri anschaut", "Ich bin nicht sicher, ob ich hier Spoiler sehe" und auch: "Ich denke Miri und Irina", spekulierten daraufhin einige "Princess Charming"-Fans auf der Fotoplattform.

Andere Nutzer sind sich da aber noch nicht ganz so sicher. "Tja, jetzt kann man rätseln, ob ihr euch einfach nach der Staffel gut versteht oder Irina doch mit einer von euch beiden zusammen ist", fragte sich beispielsweise ein Supporter. Da bleibt wohl nur abzuwarten, wie sich Irina in den kommenden "Princess Charming"-Folgen entscheidet...

Alle Infos zu "Princess Charming" bei TVNow.de

Anzeige

Instagram / mirielle.boho Miri im Februar 2020 in New York City

Anzeige

TVNOW Miri und Irina bei "Princess Charming"

Anzeige

Instagram / mirielle.boho Bine und Miri, "Princess Charming"-Kandidatinnen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de