Das war schmerzhaft! Kendall Jenner (25) schwebt mit ihrem Devin Booker (24) momentan im siebten Himmel. Doch der Job ihres Liebsten hält seine Gefahren bereit: Denn der Lover des Keeping up with the Kardashians-Stars verdient als Basketballprofi sein Geld. Dass es in der US-Liga NBA dabei auch mal ruppig zugeht, bekam er jetzt am eigenen Leib zu spüren – und brach sich in einem Spiel die Nase!

Am Dienstagabend trafen Devins Pheonix Suns auf die Los Angeles Clippers – dann rummste es plötzlich! Der 24-Jährige kollidierte mit dem Point Guard der Clippers, wobei die Köpfe der beiden aneinanderrauschten. Sofort schoss Blut aus Devins Nase und Kendalls Freund musste in die Kabine gebracht werden. Auch für seinen Gegenspieler ging es nach dem Zusammenprall zunächst nicht weiter.

Doch Devin zeigte bei der Gelegenheit auch, dass er hart im Nehmen ist: Denn nachdem seine Wunde mit ein paar Stichen genäht worden war, machte er einfach weiter! Mit 20 Punkten hatte er am Ende großen Anteil am 104:103-Sieg seines Teams.

Instagram / kendalljenner Model Kendall Jenner und ihr Freund Devin Booker, 2021

Getty Images Devin Booker im Spiel gegen die Los Angeles Clippers

Getty Images Devin Booker und sein Gegenspieler Patrick Beverley

